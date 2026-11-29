اتهم مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، بعدم الرغبة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك عقب انهيار المحادثات بين الجانبين.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية عن مقربين من نتنياهو قولهم إن آيزنكوت يتمسك بموقف متشدد، رغم زوال الخلاف المتعلق برفض نتنياهو تولي المرتبة الثانية في نظام التناوب على رئاسة الحكومة.



وأضاف المقربون أن كتلة اليسار كانت تبرر طوال الأسابيع الماضية تعثر تشكيل حكومة الوحدة برفض نتنياهو التنازل عن موقعه كرئيس للحكومة، إلا أن إزالة هذه العقبة لم تؤدِ، بحسب روايتهم، إلى استئناف مفاوضات جادة.



واتهموا آيزنكوت بإلغاء اجتماع التفاوض والتمسك بتشكيل حكومة وصفوها بأنها خاضعة لأنصار الإرهاب، مطالبين بضرورة إجراء تغيير في هذا المسار.



وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تعثر محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط تصاعد الخلافات السياسية بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها.