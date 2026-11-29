قلل غادي آيزنكوت زعيم حزب يشار الإسرائيلي المنتمي ‌ليمين الوسط من احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن أجرى الرجلان محادثات استمرت ساعتين اليوم الأحد في تل أبيب.

اجتماع نتنياهو وآيزنكوت



وقال محللون سياسيون إن من المرجح أن يشكل آيزينكوت، القائد ​العسكري السابق، ائتلافا مع أحزاب تسعى للإطاحة بنتنياهو بدلا من التحالف معه.



واجتماع اليوم الأحد ​هو الثاني بينهما هذا الشهر، لكن الاجتماع الأول وصف بأنه إحاطة أمنية ⁠لآيزينكوت. وجاء الاجتماعان في أعقاب انتخابات 27 أكتوبر تشرين الأول غير الحاسمة التي لم تفسح ​لأي من الرجلين طريقا واضحا إلى السلطة.



وقال نتنياهو وآيزينكوت في بيان مشترك "اتسم النقاش بالعملية، وسعى الجانبان ​إلى تجاوز الخلافات الجوهرية بينهما" دون الخوض في التفاصيل.



وأشارت القناة 12 الإسرائيلية لاحقا إلى عدم وجود خطط لعقد أي اجتماعات أخرى، ونقلت عن آيزينكوت قوله لنتنياهو "أنا ملتزم بشركائي في الكتلة (البرلمانية). يمكنك الانضمام بعد تشكيل الحكومة".



وأكد ​متحدث باسم آيزينكوت صحة هذا التقرير.



وكان نتنياهو قد أعلن أمس السبت استعداده للتنازل مؤقتا عن ​السلطة في حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزينكوت. وعرض نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة، أن يكون ثاني ‌رئيس ⁠وزراء في اتفاق تناوب بموجب أي صفقة بين حزبه ليكود وحزب يشار بزعامة آيزينكوت.



مهلة لتشكيل حكومة الإحتلال



كلف رئيس الإحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوج آيزينكوت بالسعي لتشكيل حكومة بعد الانتخابات. ويملك آيزينكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر كانون الأول لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوما إضافية.



ووقع آيزينكوت الأسبوع ​الماضي اتفاقي ائتلاف مع ​حزب الديمقراطيين اليساري وحزب ⁠إسرائيل بيتنا اليميني، وهو دعم قد يقربه من الحصول على أغلبية في الكنيست.



وحصل آيزينكوت وحلفاؤه المحتملون على إجمالي 48 مقعدا في الانتخابات، وهو ​عدد يقل كثيرا عن الأغلبية المطلوبة في البرلمان المؤلف من 120 ​مقعدا. وفاز ⁠حزب ليكود بزعامة نتنياهو وتحالفه مع أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب اليهودية المتشددة دينيا بإجمالي 53 مقعدا.



وإذا لم يتمكن نتنياهو وآيزينكوت من الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، فقد يشكل آيزينكوت ائتلافا بدعم محتمل من ⁠أحزاب ​يهودية متشددة دينيا وأحزاب عربية.



