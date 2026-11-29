أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهما الذي بدأ بإحاطة أمنية، كشفا فيه عن مناقشة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وجاء في البيان أن الاجتماع انتقل من الإحاطة الأمنية إلى بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرًا إلى أنه عُقد في أجواء جادة وعملية، في محاولة من الجانبين لتقليص الفجوات الكبيرة القائمة بينهما.

ونقلت الصحفية الإسرائيلية عن البيان أن اللقاء استهدف بحث فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية، رغم استمرار الخلافات بين الطرفين.

وتأتي هذه المحادثات في ظل تحركات سياسية لتوسيع دائرة التوافق داخل إسرائيل، وسط تساؤلات بشأن فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية وإمكانية تجاوز الخلافات بين نتنياهو وآيزنكوت.