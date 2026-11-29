تشهد المنطقة تصاعدا في التوترات المرتبطة بالمواجهة مع إيران، وسط تساؤلات بشأن مستقبل العمليات العسكرية الأمريكية، والنهج الذي قد تتبناه إسرائيل في المرحلة المقبلة حال حدوث تغييرات على مستوى قيادتها السياسية.

وفي هذا السياق، قال باري دوناديو، الحارس الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ صدى البلد ، أن غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، والمكلف بتشكيل الحكومة الحالية سيتبنى النهج العسكري نفسه الذي يتبعه بنيامين نتنياهو، كما تطرق إلى ما وصفه بتأخر واشنطن في التحرك ضد النظام الإيراني.

وأضاف دوناديو أن الولايات المتحدة كان عليها التحرك لإسقاط النظام الإيراني قبل ستة أشهر، مشيرًا إلى أن إنهاء حكم النظام الإيراني يمثل ضرورة لنجاح العملية العسكرية الأمريكية برمتها.

وفي وقت سابق، صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة؛ في ظل استمرار الحصار العسكري المفروض على موانئها، حيث توعّد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، بردود عسكرية تشمل عمليات جوية وبحرية، مؤكدًا أن طهران لن تقبل باستمرار الحصار المفروض عليها.

ونقلت تقارير صحفية عن موسوي قوله إن «على العدو أن يتوقع عمليات جوية وبحرية»، مشددًا على أن فك الحصار عن إيران يمثل «مهمة حاسمة لا هوادة فيها».

وتناول المسئول الإيراني البارز محمد مخبر مسألة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل باستمراره، ومعلنًا تمسك طهران بموقفها بشأن مضيق هرمز.

وقال مخبر: «لن نفتح مضيق هرمز، ولن نسمح باستمرار الحصار»، في تصريحات تعكس تمسك إيران باستخدام أوراق الضغط المرتبطة بالممرات البحرية في مواجهة الإجراءات الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، وتزايد التحذيرات من احتمال تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة.