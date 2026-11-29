شهد المتحف المصري الكبير ، ختام فعاليات الدورة السادسة لجوائز مصر لرواد الأعمال، والتي أقيمت تحت شعار «التقدم الجماعي»، بمشاركة نخبة من المستثمرين والخبراء وقيادات مجتمع الأعمال، بهدف دعم الابتكار وتعزيز فرص نمو المشروعات الناشئة في السوق المصرية.

وشهدت الفعاليات تكريم الفائزين في 9 فئات، شملت التكنولوجيا الزراعية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا العقارية، والتكنولوجيا المتقدمة، وتصميم المنتجات، والتعاون المؤسسي، ورواد الأعمال الصاعدين.

كما شهد الحفل تقديم جائزة خاصة للتميز الريادي المصري عالميًا، تقديرًا للنجاحات التي حققتها الكفاءات المصرية في تأسيس مشروعات تكنولوجية ذات حضور دولي.

وتضمنت الفعاليات الإعلان عن إطلاق برنامج جديد لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم في الوصول إلى مصادر التمويل والأسواق، وتوفير الفرص اللازمة للتوسع والنمو.

كما جرى الإعلان عن تشكيل مجلس استشاري جديد برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمار وإدارة الأعمال وريادة الأعمال.

وتعكس هذه التحركات تنامي دور القطاع الخاص في دعم منظومة ريادة الأعمال المصرية، وتشجيع الابتكار، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات اقتصادية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.