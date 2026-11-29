في مشهد يعكس حجم التضامن المجتمعي مع ضحايا حادث دائري الوراق، تجاوزت قيمة التبرعات والمساهمات المقدمة لأسر المتوفين والمصابين والمتضررين 430 مليون جنيه خلال 3 أيام فقط، بمشاركة مواطنين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات مصرفية.

وزيرة التضامن: لن نخصم أي مبلغ من التبرعات

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، تفاصيل المبالغ التي سيحصل عليها المستحقون، وآليات توزيع التبرعات، مؤكدة أن الوزارة لن تخصم أي مبالغ من التبرعات، وأن كل مساهمة ستصل إلى أصحابها وفقًا للغرض الذي قدمت من أجله.

نصيب كل أسرة ومصاب من التبرعات

كشفت وزيرة التضامن أن إجمالي التبرعات وصل إلى 430 مليون جنيه، وأن المبالغ المخصصة للمستحقين جاءت كالتالي:

-أسرة كل متوفى: 7 ملايين و125 ألف جنيه، توزع على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.

-حالات العجز الكلي: 7 ملايين و125 ألف جنيه لكل حالة.

-كل مصاب: 3 ملايين و562 ألفًا و500 جنيه.

34 حالة وفاة في حادث الوراق

وأوضحت الوزيرة أن عدد حالات الوفاة التي استندت إليها الحسابات بلغ 34 حالة حتى تاريخ الإعلان، وأن المبالغ المقررة تشمل مختلف المساهمات التي جُمعت لصالح الضحايا والمصابين، وليس التبرعات النقدية وحدها.

كيف يتم توزيع الـ430 مليون جنيه؟

أكدت الوزيرة أن التبرعات تنوعت بين مبالغ نقدية وشهادات استثمار وسيارات ورحلات عمرة ومساهمات عينية، وأن الوزارة ملتزمة بالحفاظ على طبيعة كل تبرع.

وفيما يلي أبرز أشكال الدعم:

1. شهادات استثمار بقيمة 60 مليون جنيه

خصص البنك المركزي المصري والبنوك مساهمة بقيمة 60 مليون جنيه في صورة شهادات استثمار، تصدر بأسماء المتوفين لصالح ورثتهم الشرعيين، وكذلك بأسماء المصابين المستحقين.

والهدف من هذه الشهادات توفير عائد مالي يساعد الأسر على مواجهة أعباء الحياة بصورة مستمرة.

2. التبرعات النقدية

المساهمات المالية النقدية ستصل إلى المستحقين من خلال شيكات أو تحويلات بنكية مباشرة، وفقًا للإجراءات المنظمة، حتى يتمكن أصحاب الحق من التصرف في أموالهم.

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة لا تملك تغيير طبيعة التبرع أو تحويله إلى صورة أخرى، وأنه لم يتم خصم أي جنيه من المساهمات.

3. سيارات جديدة بدلًا من السيارات المتضررة

أعلنت وزيرة التضامن أن الحصر النهائي كشف عن تضرر 29 مركبة متنوعة نتيجة الحادث، وسيتم توفير سيارات بديلة جديدة لأصحاب المركبات المتضررة، مع إتاحة الاختيار بين الحصول على سيارة بديلة أو قيمتها المالية.

وشمل الحصر:

13 سيارة ملاكي، من بينها السيارة المتسببة في الحادث.

6 سيارات نقل.

6 سيارات ميكروباص.

أتوبيس حكومي.

تروسيكل.

دراجتين ناريتين.

28 مليون جنيه بدل السيارات التالفة

كما أشارت الوزيرة إلى أن قيمة السيارات التالفة التي جرى حصرها بلغت نحو 28 مليون جنيه بالنسبة إلى 20 مركبة، إلى جانب مساهمات أخرى لتوفير سيارات بديلة، منها 6 سيارات مقدمة من حزب مستقبل وطن.

وبالنسبة للميكروباصات، سيتم توفير طرازات أحدث حتى في الحالات التي توقف فيها إنتاج الطراز القديم.

4. رحلات عمرة لأسر الضحايا

ومن بين المساهمات التي تلقتها الوزارة 30 رحلة عمرة، وهي تبرعات عينية مخصصة لهذا الغرض.

وأكدت الوزارة أن رحلات العمرة ستصل إلى المستحقين وفقًا لما حدده المتبرعون، ولن يتم تحويل قيمتها إلى مبالغ نقدية أو استخدامها في أوجه أخرى.

رئيس الوزراء: الدولة تقف صفاً واحداً خلف أسر الضحايا

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث طريق الدائري بالوراق،داعيًا أن يتغمد الله رحمته للضحايا.

وقال رئيس الوزراء أن الدولة تقف صف واحد خلف أسر الضحايا ولن تتاخر لتقديم اي دعم لهم في أى وقت .

السيسي يوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة الدعم لأسر الضحايا والمصابين مشيرا الي انه وجه بحصر كامل لجميع الخسائر الذي تسبب به الحادث وتعويض كامل للضحايا لافتا أن الرئيس تابع تلفونيًا مع جميع المسئولين لحظة بلحظة لمعرفة تداعيات الحادث .

وأضاف أن هناك تكاتف مع جميع المسئولين للتعامل مع هذه الحادث مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع الحادث بصورة فورية من خلال غرف العمليات.

كيف تضمن وزارة التضامن وصول الأموال لأصحابها؟

أوضحت الوزارة أن توزيع المبالغ لن يتم بصورة عشوائية، وإنما وفق كشوف رسمية وإجراءات قانونية وطبية، تشمل:

مراجعة بيانات الوفيات والمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

استخراج إعلامات الوراثة لتحديد الورثة الشرعيين لكل متوفى.

مراجعة التقارير الطبية لتحديد حالات الإصابة والعجز الكلي.

مراجعة ملكية السيارات المتضررة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

إجراء التحويلات البنكية وصرف المستحقات بعد استكمال المستندات المطلوبة.

كما شكلت الوزارة فريقًا قانونيًا لمساعدة أسر الضحايا في استخراج المستندات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة العدل، وتقديم الدعم القانوني دون مقابل.

ودعت المصابين الذين غادروا المستشفيات إلى التواصل مع الوزارة لاستكمال إجراءات الحصول على مستحقاتهم.

طريقة توزيع التبرعات

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا واسعًا حول طريقة توزيع التبرعات، خاصة بعد الإعلان عن تخصيص جزء من المساهمات في صورة شهادات استثمار، وتساؤلات بشأن مدى حرية الأسر في الحصول على مستحقاتها نقدًا.

وردت وزارة التضامن بأن شهادات الاستثمار جاءت بناءً على طبيعة التبرع المقدم من البنك المركزي والبنوك، وليس بقرار من الوزارة لتحويل أموال نقدية إلى شهادات.

كما أكد المستشار الإعلامي للوزارة أن التضامن لا تملك تغيير وجهة أي مساهمة، وأن كل متبرع يحدد الغرض الذي يقدم من أجله تبرعه، سواء كان أموالًا أو سيارات أو رحلات عمرة أو شهادات استثمار.