أكد النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيحضر غدًا الاثنين 30 نوفمبر إلى مجلس النواب، للرد على المشكلات المتعلقة بمسابقة تعيين المعلمين، والاستماع إلى طلبات الإحاطة المقدمة بشأنها.

وأضاف الصواف، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المناقشة السابقة لطلبات الإحاطة المتعلقة بالمرحلة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم شهدت عرض النواب لمشكلات المتقدمين الذين تضرروا من إجراءات المسابقة، ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن الجميع ينتظر رد وزارة التربية والتعليم خلال جلسة الاثنين.

وانتقد عضو مجلس النواب فكرة خفض الوزن النوعي من 70 إلى 65، متسائلًا عن مدى ملاءمة هذه المعايير لاختيار المعلمين، قائلًا إن المتقدمين سيعملون في مهنة التدريس، وليسوا بصدد خوض منافسات رياضية، مطالبًا بمراعاة حقوقهم في إجراءات التقييم والاختيار.

وأوضح الصواف أن هناك عجزًا في أعداد المعلمين، في ظل وجود نحو 250 ألف فصل دراسي على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب توفير الكوادر التعليمية اللازمة، مشددًا على أن المعلم يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل الدولة.