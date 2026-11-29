تقدمت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن غياب آليات مؤسسية لاحتواء الخلافات والاعتداءات المتبادلة بين المعلمين وأولياء الأمور داخل المدارس، وتحولها إلى نزاعات جنائية بما يؤثر على هيبة المعلم واستقرار العملية التعليمية.

وقالت النائبة أمل عصفور، في طلب الإحاطة، إن هناك تزايدًا في حالات الخلاف والمشاحنات التي تقع بين بعض المعلمين وأولياء الأمور داخل المؤسسات التعليمية، والتي قد تتطور في بعض الأحيان إلى مشادات واعتداءات متبادلة، تنتهي بتحرير محاضر بأقسام الشرطة وتبادل البلاغات، ووصول الأمر إلى جهات التحقيق والنيابة العامة.

وأضافت أن ذلك يحول العلاقة بين طرفي العملية التعليمية من علاقة شراكة وتكامل إلى علاقة خصومة ونزاع قانوني، ويترتب عليه آثار سلبية تتجاوز أطراف الواقعة لتطال هيبة المعلم ومكانة المدرسة واستقرار العملية التعليمية.

وأكدت أن الحفاظ على كرامة المعلم وحمايته من أي اعتداء أو تجاوز يمثل ضرورة أساسية لاستعادة مكانته ودوره التربوي، كما أن احترام حقوق أولياء الأمور وضمان حقهم في متابعة أبنائهم والتواصل مع المدرسة وتقديم الشكاوى والتظلمات يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة التعليم السليمة، مشددة على أن تنظيم العلاقة بين الطرفين يجب أن يقوم على التوازن في الحقوق والواجبات، وألا تتحول حماية طرف إلى انتقاص من حقوق الطرف الآخر.

وأشارت عصفور إلى أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 وضعت ضوابط لتنظيم العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور، وأكدت أهمية احترام المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية، إلا أن الواقع يطرح تساؤلات حول مدى كفاية الآليات والإجراءات المنظمة للتعامل مع حالات الخلاف والاعتداء المتبادل، ومدى وجود مسار مؤسسي واضح للتدخل واحتواء هذه الوقائع قبل تصاعدها.

ولفتت إلى عدم وجود تمييز إجرائي واضح بين الخلافات الإدارية والمشادات اللفظية والوقائع التي تنطوي على اعتداء يستوجب المساءلة القانونية، موضحة أن غياب آلية مؤسسية سريعة ومحايدة للتعامل مع هذه المواقف قد يدفع أطرافها إلى اللجوء مباشرة إلى أقسام الشرطة وتحرير بلاغات متبادلة.

وأضافت أن ذلك قد يحول المدرسة من مؤسسة تربوية يفترض أن تقوم على الحوار والانضباط إلى ساحة للنزاعات، ويجد المعلم وولي الأمر نفسيهما في خصومة جنائية قد يكون من الممكن تجنب تصعيدها لو توافرت آليات واضحة للتدخل والاحتواء والمساءلة.

وشددت النائبة على ضرورة مراجعة وتطوير آليات تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، ووضع بروتوكول ملزم للتعامل مع الخلافات والاعتداءات داخل المدارس، يتضمن تدخلًا عاجلًا من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، وتوثيق الوقائع وسماع أقوال جميع الأطراف بصورة محايدة، وتحديد مسارات واضحة للتعامل مع الشكاوى الإدارية والمخالفات السلوكية.

وأكدت أهمية أن تتضمن هذه الآليات عدم الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات الشرطية والقضائية متى وقعت جريمة أو اقتضى الأمر ذلك، بما يضمن عدم استخدام إجراءات الاحتواء أو التسوية كوسيلة لتعطيل حق المجني عليه في الحماية أو التقاضي.

وطالبت أمل عصفور وزارة التربية والتعليم بإجراء مراجعة شاملة للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024، وإضافة نصوص صريحة تنظم العلاقة بين المعلمين وأولياء الأمور عند وقوع الخلافات أو الاعتداءات المتبادلة.

كما طالبت باستحداث ضمانات متوازنة تحمي المعلم وولي الأمر، وتحدد مسؤوليات كل طرف وإجراءات المساءلة عند التجاوز، بما يحفظ كرامة المعلم وهيبة المدرسة، ويصون حقوق الأسرة، ويعيد العلاقة بين المدرسة والمجتمع إلى إطارها التربوي والتكاملي.