تقدم النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء النقل والداخلية والبترول والمالية والتموين والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بشأن عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات هيئة الرقابة الإدارية المتعلقة بإصلاح منظومة تداول ونقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية على الطرق السريعة وبين المحافظات.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن الحوادث المتكررة لسيارات نقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية على الطرق السريعة وبين المحافظات، وآخرها الحادث المروع الذي شهدته منطقة الوراق بالطريق الدائري، وما خلفه من خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، تفرض ضرورة مراجعة منظومة نقل وتوزيع المواد البترولية، والوقوف على أسباب استمرار نقل هذه المواد لمسافات طويلة، رغم وجود مصانع تعبئة ومحطات ومستودعات داخل النطاق الجغرافي للمحافظات.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن الحوادث المتكررة لسيارات نقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية على الطرق السريعة وبين المحافظات، وآخرها الحادث المروع الذي شهدته منطقة الوراق بالطريق الدائري، وما خلفه من خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، تفرض ضرورة مراجعة منظومة نقل وتوزيع المواد البترولية، والوقوف على أسباب استمرار نقل هذه المواد لمسافات طويلة، رغم وجود مصانع تعبئة ومحطات ومستودعات داخل النطاق الجغرافي للمحافظات.

وأشار جاب الله إلى الكتاب الدوري رقم 88 لسنة 2019، الصادر عن وزير التنمية المحلية الأسبق في أبريل 2019، بشأن مشكلات منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية للمواطنين، والذي جاء في ضوء كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 10362-33 بتاريخ 4 أبريل 2019، والمتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية بشأن نتائج المرور الميداني على محطات تعبئة الغاز الصب ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الكتاب الدوري تضمن توجيهات بربط حصص مستودعات البوتاجاز الواقعة في نطاق كل محطة تعبئة بالمحطة الأقرب إليها، بهدف تقليل تكاليف النقل، وترشيد استهلاك السولار والوقود المدعوم، والحفاظ على الطرق والكباري والبنية التحتية، فضلًا عن الحد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد النائب أن استمرار نقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية لمسافات طويلة بين المحافظات، رغم إمكانية الاعتماد على مصانع التعبئة ومحطات الخدمة والمستودعات الاستراتيجية داخل النطاق الجغرافي لكل محافظة، يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن منذ عام 2019، والمسؤول عن عدم تطبيقها، وما ترتب على ذلك من أضرار وخسائر.

وشدد على أن تطوير الشبكة القومية للطرق والكباري والمحاور الرئيسية، في إطار رؤية القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، يستوجب حماية هذه الاستثمارات من الأضرار الناجمة عن حوادث نقل المواد البترولية، إلى جانب ترشيد دعم الطاقة ومنع إهدار الوقود والسولار المستخدم في عمليات النقل، متسائلًا عن أسباب عدم الاستفادة من الخزانات الاستراتيجية ومصانع ومحطات التعبئة الواقعة بالقرب من محطات خدمة السيارات ومراكز توزيع المواد البترولية.

وتضمن طلب الإحاطة كذلك المطالبة بتشكيل لجان تقصي حقائق تضم متخصصين وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس النواب، لحصر ما تحملته الخزانة العامة للدولة من فروق دعم السولار والوقود المستخدم في نقل أسطوانات البوتاجاز بين المحافظات، مقارنة بإمكانية الاعتماد على الخزانات الاستراتيجية ومصانع التعبئة ومحطات الخدمة داخل النطاق الجغرافي لكل محافظة، وتقييم أثر ذلك على الاقتصاد القومي.

وطالب النائب أيضًا بحصر الحوادث الناتجة عن عدم تنفيذ التوصيات المشار إليها، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والخزانة العامة للدولة، والوقوف على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار منظومة النقل الحالية، بما يضمن اتخاذ إجراءات جادة لإعادة ضبط منظومة تداول ونقل المواد البترولية، وتحقيق السلامة العامة وترشيد الإنفاق وحماية المال العام.