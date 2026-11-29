عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أول اجتماعاتها المخصصة لبحث ملف اللاجئين في مصر واستعراض جهود الدولة في إدارته، بحضور السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، فيما استهلت الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادثة الوراق.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مستهل الاجتماع، أن إدارة ملف اللاجئين تتطلب توحيد الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المصالح الوطنية المصرية والوفاء بالالتزامات الدولية.

وأشار رضوان، إلى أن مصر تتبنى نهجًا إنسانيًا في التعامل مع اللاجئين، يقوم على استضافتهم ودمجهم داخل المجتمع المصري، دون عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء، موضحًا أن الدولة أتاحت لهم الإقامة داخل المجتمع والاستفادة من الخدمات الأساسية والمبادرات الإنسانية، بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم.

وأضاف أن هذا النهج يعكس خصوصية التجربة المصرية في استضافة اللاجئين، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي، مشددًا على أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة هذا الملف، ترتكز على دقة البيانات وتسوية الأوضاع القانونية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية، مع مراعاة حقوق المواطنين المصريين وعدم الإخلال بالالتزامات الدولية للدولة.

من جانبه، استعرض السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، الأهداف الرئيسية لتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإدارة ملف اللاجئين، وفي مقدمتها تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي ومصالح المواطن المصري، والوفاء في الوقت ذاته بالالتزامات الدولية والإنسانية التي أقرتها الدولة وصدقت عليها.

وأوضح عبد الصادق، أن إدارة هذا الملف تستلزم تبني رؤية وطنية موحدة، وتحقيق التنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة استناد التعامل معه إلى الحقائق والبيانات الدقيقة، بما يضمن كفاءة إدارته وعدم تحميل المواطن المصري أعباء إضافية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن مصر تمتلك تاريخًا راسخًا في حماية الإنسان وإغاثة الملهوف واستقبال المستضعفين، مشددًا على أن هذه القيم ليست وليدة الاتفاقيات الدولية، وإنما تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ الدولة وهويتها الحضارية والإنسانية.

وفيما يتعلق بآليات تفعيل عمل اللجنة، أشار عبد الصادق إلى أنه سيتم البدء بصورة تدريجية، من خلال توفير الحد الأدنى من الإمكانات اللازمة لانطلاق العمل، على أن يجري التوسع تبعًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات أداء المهام المنوطة بها، مع الاستفادة من استعداد الجهات الدولية للتعاون وتقديم الدعم الفني.

وأضاف أن علاقة مصر بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستند إلى ترتيبات تعاون تعود إلى عام 1954، بما يعكس امتداد التعاون بين الجانبين في إدارة شؤون اللاجئين.

وكشف رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين أن مصر تستضيف على أراضيها أفرادًا ينتمون إلى 62 جنسية مختلفة، وهو ما يعكس تنوع الجنسيات الموجودة داخل المجتمع المصري، وقدرة الدولة على استيعاب هذا التنوع والتعامل معه في إطار منظم، يراعي الاعتبارات الإنسانية ويحافظ على الأمن القومي والمصالح الوطنية.

وشدد عبد الصادق على أن المرحلة الراهنة تستلزم الانتقال من مرحلة الاجتماعات والمناقشات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال توفير مقر للجنة وأمانة فنية والإمكانات الإدارية والتقنية اللازمة لتمكينها من أداء اختصاصاتها بكفاءة.

واختتم بالتأكيد على أن خصوصية النموذج المصري، القائم على استضافة اللاجئين داخل المجتمع وعدم إيوائهم في معسكرات ومخيمات منفصلة، تفرض ضرورة بناء منظومة وطنية متكاملة ومنظمة وفعالة، قادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الدولة ومصالح مواطنيها.