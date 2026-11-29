أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تحركت فور وقوع حادث الطريق الدائري، ولم تتأخر في التعامل مع تداعيات الحادث أو تقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا، مشددًا على أن أجهزة الدولة المختلفة كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى.

أعلى مستوى من الأداء والكفاءة

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وجميع الأجهزة المعنية تحركت للتعامل مع الحادث، موضحًا أن الدولة بكامل مؤسساتها كانت تتابع تطورات الموقف وتعمل على أعلى مستوى من الأداء والكفاءة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الحادث لحظة بلحظة، وكان على تواصل مستمر مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة كانت تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتعامل مع تداعياته.

تقدير حجم التحرك الذي قامت به الدولة

وشدد أحمد موسى على ضرورة تقدير حجم التحرك الذي قامت به الدولة، وعدم التشكيك في جهود المؤسسات المعنية أو محاولة إثارة الأزمات وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة خلال أوقات المحن.