هاجم باسم نعيم، رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، اليوم؛ بعدما أعلن الأخير للمرة الأولى أن “حماس منظمة إرهابية”، ووصفه بأنه فلسطيني “باع روحه للشيطان من أجل وهم التعايش”، ويصف مقاومة شعبه بالإرهاب، في إشارة إلى تصريحات عباس.



قيادي في حماس يهاجم منصور عباس

وقال نعيم: هذا تراجع وطني كامل وخيانة لله ورسوله والمؤمنين.

وأشار مواقع “Ynet” في وقت سابق من نوفمبر الجاري، أن اعتراف عضو الكنيست “عباس” بحماس كمنظمة إرهابية- الذي من المتوقع أن يأتي “في إطار مساعيه للانضمام إلى ائتلاف حكومي مستقبلي في إسرائيل، ربما بقيادة غادي آيزنكوت”- أثار اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما أثار ردود فعل في العالم العربي.

وتحدث عباس- صباح اليوم- عن تصريحاته، خلال مقابلة مع إذاعة “الناس”، وقال: "سترون أنني لم أقدم أي شيء مجانًا، فهذا موقف لا يتعلق بتنازلات سياسية، والمخاطر التي تهدد المجتمع العربي أكبر من المخاطر التي تواجه مسارنا السياسي.

وأضاف أن الهدف الأساسي للقائمة العربية الموحدة، التي حصلت على 8 مقاعد في الانتخابات، هو تشكيل حكومة تكون فيها الأحزاب العربية شريكة مؤثرة، وإحالة الحكومة اليمينية الحالية إلى المعارضة لمدة أربع سنوات.

وأشار إلى أن وصف حماس بأنها منظمة إرهابية، ورد في نص مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، والذي صوت أعضاء الكنيست العرب لصالحه.

وقال إن القانون الإسرائيلي يصنف حماس منظمة إرهابية، لكن في الوقت نفسه هناك حاجة إلى إعادة النظر في المسارات السياسية والأخلاقية والقانونية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف أن هدف حزبه هو أن يكون شريكًا مؤثرًا في حكومة التغيير التي ستعمل على تحسين أوضاع المجتمع العربي وحماية حقوقه.

وقال عباس في المقابلة: نحن لا نكتب على فيسبوك، بل نكتب التاريخ. نحن نحاول صنع التاريخ وتشكيل المستقبل لأبنائنا وبناتنا.

كما كشف عباس أنه تلقى عقب إعلانه رسائل ومكالمات من شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينها مسؤولون من اليمين وآخرون عملوا إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولم يكشف عن هوياتهم، لكنه قال إن ردود الفعل لم تقتصر على تصريحاته بشأن حماس، بل شملت مجمل المواقف التي طرحها.

وسُئل عباس أمس، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، عما إذا كانت حماس منظمة إرهابية، فأجاب: حماس منظمة إرهابية، وهذا أمر واضح بالنسبة لي منذ فترة طويلة، وليس بسبب الوضع السياسي في إسرائيل، لقد وصفنا عمليات حماس بأنها عمليات إرهابية.

وقال إنه فعل ذلك بالفعل في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى جانب بقية أعضاء الكنيست العرب، في إطار دعم مشروع القانون المذكور لإقامة لجنة تحقيق رسمية.

وأضاف: ربما لو لم يكن مشروع القانون مطروحًا على الطاولة، وكان عضوان من حزبنا قد وقعا عليه وصوتنا لصالحه، ربما لم أكن لأقول ذلك.