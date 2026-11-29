شارك الفنان سامح حسين جمهوره صورا من أدائه مناسك العمرة برفقة زوجته وسام حامد وبناته، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل من متابعيه ومحبيه.

ونشر سامح الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها مرتديا ملابس الإحرام، وانهالت عليه تعليقات الجمهور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ما شاء الله ربنا يتقبل"، "عمرة مقبولة يا حبيبي"، "إيه الجمال ده تبارك الله"، "ربنا يسعدكم ويحفظكم ويحفظ أولادكم"، "عائلة محترمة بجد".

وكانت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، قد كشفت تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ووضعه في الرعاية المركزة.

وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "في المواقف اللي زي دي مهما هنقول كلام مش هيكون كفاية.. شكرًا من كل قلبي لكل شخص حاول يتواصل معايا علشان يطمن على سامح، وشكرًا ألف مرة لكل دعوة صادقة بالشفاء، شكرا لكل مشاعر الحب والاهتمام اللي غمرتنا بيها، والله هونت كتير من الأزمة اللي إحنا فيها، ولسه محتاجين دعواتكم الطيبة دي معانا".