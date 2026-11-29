ابتعد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه العريض على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 5-1، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الرابعة عشرة من الليجا.

واستغل برشلونة تعثر غريمه ريال مدريد بعد خسارته أمس السبت أمام ألافيس بنتيجة 1-2، ليغرد الفريق الكتالوني في الصدارة، ويوسع الفارق مع ثنائي العاصمة مدريد الريال وأتلتيكو.

ويعود الفضل في انتصار برشلونة اليوم إلى هدافه البرازيلي رافينيا الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 50 و83 و91، بعدما أحرز لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 2، وداني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 20، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عبر الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة 9.

ورفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، و6 نقاط عن ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.