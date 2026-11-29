نقل الناقد الرياضي محمود شوقي تصريحات اللاعب علي محمود، يتحدث فيها عن أهمية تحسين العلاقة مع الجماهير ودعم اللاعبين لبعضهم داخل الملعب، مشيرًا إلى دور كابتن سامي في استعادة الثقة.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«علي محمود : احنا اتكلمنا مع بعض وقولنا لازم نصلح علاقتنا بالجمهور ونكون في ضهر بعض في الملعب ، وكابتن سامي رجعلنا الثقة تاني بالكلام والشغل في الملعب.»

حيث تحدث علي محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأجواء داخل غرفة ملابس الفريق بعد تولي سامي قمصان المسؤولية الفنية بشكل مؤقت، مؤكدًا وجود حالة من التركيز والرغبة في تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة

وتأتي تصريحات لاعب الأهلي في ظل سعي الفريق لاستعادة ثقة جماهيره، بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية، وحالة الغضب التي سيطرت على الجماهير