كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن معظم حالات الوفاة في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق كانت لأشخاص حاولوا مساعدة آخرين وإنقاذهم، من بينهم أطفال، قبل أن تطالهم ألسنة اللهب جراء اشتعال المواد البترولية المتسربة، ما ضاعف من قسوة المشهد والتداعيات الإنسانية للحادث.

تفاصيل إنسانية مؤلمة عن ضحايا حريق الدائري بالوراق

وأوضح وزير الصحة، خلال لقاء مع إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن الحادث خلّف آثارًا نفسية بالغة على المصابين وأسر الضحايا، في ظل المشاهد القاسية التي شهدتها الواقعة، وطبيعة الإصابات الناتجة عن اشتعال المواد البترولية.

وأشار عبدالغفار إلى أن التعامل مع حالات الحروق الشديدة، إلى جانب تقديم الدعم لأسر الضحايا الذين تعذر التعرف على ذويهم بالوسائل التقليدية، مثّل تحديًا بالغ التعقيد على المستويين الطبي والنفسي.

وأضاف أن تحديد هوية الجثامين التي تعذر التعرف عليها استلزم الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية وتقنيات التسلسل الجيني، للوصول إلى هويات الضحايا ومطابقتها بعينات ذويهم، في ظل صعوبة التعرف عليهم بالطرق المعتادة.