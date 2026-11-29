شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، الاحتفالية السنوية للجنة المجمعية للطفولة، التي أقيمت على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور 17 قرنًا على اكتشاف خشبة الصليب.

جاءت الاحتفالية بحضور 14 من الآباء الأساقفة، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان وخدام مرحلة الطفولة بإيبارشيات الكرازة المرقسية.

وشارك في الاحتفالية أكثر من 600 طفل من فرق الكورال التابعة لكنائس القاهرة وإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر، حيث قدموا مجموعة من الترانيم والتسابيح، إلى جانب أوبريت خاص بهذه المناسبة.

كما أجرت الطفلة «كرمة»، التي تولت تقديم فقرات الاحتفالية، حوارًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، في إطار الفقرات المتنوعة التي تضمنها الحفل.

وتضمنت الاحتفالية كلمة لنيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر ومقرر اللجنة المجمعية للطفولة، إلى جانب عرض فيلم وثائقي تناول رحلة اكتشاف خشبة الصليب، وعدد من الفقرات الفنية والترنيمية التي قدمها الأطفال.

جاءت الاحتفالية في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتنشئة الأطفال روحيًا وكنسيًا، وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الكنيسة وتراثها الإيماني، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين التعليم والتسبيح والاحتفال بالمناسبات الكنسية.

