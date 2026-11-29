قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أطرافًا تستفيد من حالة عدم الاستقرار وتسعى باستمرار إلى إضعاف الدول وإثارة الأزمات داخل المجتمعات، معتبرًا أن استقرار الدولة يمثل عقبة أمام تحقيق أهداف هذه الأطراف.

رؤية الدولة مستقرة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بعض الأطراف لا ترغب في رؤية الدولة مستقرة، لأنها تعتمد في تحركاتها على الأزمات والاضطرابات، مشيرًا إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار يتيح لها استغلال الأوضاع والمتاجرة بها.

وأوضح أن فهم هذه التحركات يتطلب النظر إلى الوقائع والاتصالات والمواقف المختلفة، وعدم التعامل مع الأحداث بصورة منفصلة عن سياقها.

الحفاظ على استقرار الدولة المصرية

وشدد على أهمية الحفاظ على استقرار الدولة المصرية، وكشف أي محاولات تستهدف الإضرار بها، مع ضرورة إظهار الحقائق للرأي العام.