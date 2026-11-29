أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على أول أغسطس الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الفريق لمستواه الطبيعي، مشددًا على أن الأهلي يحتاج إلى بعض الوقت والصبر للعودة إلى الطريق الصحيح.

وقال هاني، في تصريحات عقب المباراة: «الحمد لله على النتيجة، كويسة وبترجعك تاني للطبيعي بتاعك، مش عايز أقول إن اللي إحنا فيه مش طبيعي، لكن أنا بقالي 13 سنة في النادي، وأول مرة ألعب كونفدرالية أو تاني مرة تقريبًا».

وأضاف: «اللي فرق في المباراة إننا الأسبوع اللي فات بنتمرن على إزاي نضغط كويس، لأن معظم الفرق بقالها فترة بتمسك علينا الكورة، والنهاردة كان فيه قتالية زيادة، كله بيقاتل وبيحاول يجيب الكورة، مفيش حاجة اسمها ده بيدافع وده بيهاجم، ودي الفرقة اللي عايزة تشيل بطولة في الأخر».

وتابع: «إحنا بنحاول نرجع تاني، والموضوع محتاج وقت وصبر علشان نرجع لطبيعتنا، وإن شاء الله الفترة الجاية تبقى أحسن بكتير من الفترة اللي فاتت».

وعن تألق محمود صلاح وعلي محمود، أوضح هاني أن مساعدة اللاعبين العائدين للمشاركة تمثل جزءًا من مسئولية أصحاب الخبرات داخل الفريق، وده دورنا، لازم نساعد الناس اللي بقالها فترة بعيدة، وإحنا كلعيبة كبيرة بنتكلم معاهم، وكله عمل اللي عليه، ومحمود صلاح جاب جون كويس جدًا، وعلي كان كويس جدًا».

ووجه رسالة لماهير الأهلي، قائلًا: «أنا عارف إن الجماهير زعلانة مننا، وبقولهم هنخليكم تملوا الاستاد تاني، وده قريب إن شاء الله».