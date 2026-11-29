أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدفاع عن الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشددًا على أنه سيواصل كشف أي محاولات للإضرار بالوطن أو استغلال أزماته لتحقيق أهداف معينة.

خيانة للرسالة والمسؤولية

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه يعتبر الدفاع عن بلده واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن عدم القيام بهذا الدور يمثل خيانة للرسالة والمسؤولية التي يتحملها.

وأضاف: «البلد دي ليها حق علينا كلنا، واللي خانها لازم يتعرف، واللي تاجر بيها لازم يتعرف»، مشيرًا إلى ضرورة كشف الحقائق وتوضيح المواقف أمام الرأي العام.

الحفاظ على الوطن

وشدد على أنه سيواصل الحديث عن كل ما يراه متعلقًا بمصلحة الدولة، انطلاقًا من قناعته بأن الحفاظ على الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة.