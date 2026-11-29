اتهم الإعلامي أحمد موسى أطرافاً وصفها بالأبواق الإرهابية بمحاولة استغلال حادث الوراق لإثارة حالة من الاحتقان بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال نشر معلومات ومقاطع مصورة قديمة وإعادة توظيفها في سياق سياسي يستهدف التأثير على الرأي العام.

إحداث فجوة بين الشعب والدولة

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هذه الأطراف تسعى إلى إحداث فجوة بين الشعب والدولة، وزعزعة الثقة في المؤسسات من خلال حملات متواصلة للتشكيك وإثارة الجدل حول طريقة التعامل مع تداعيات الحادث.

وأشار إلى أن تداول مقاطع فيديو تعود إلى سنوات سابقة وتقديمها باعتبارها مرتبطة بالواقعة الأخيرة يمثل، بحسب وصفه، محاولة لتضليل الجمهور واستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها أسر الضحايا والمصابين.

تضافر الجهود والتكاتف المجتمعي

وشدد الإعلامي على أن مصر تواجه تحديات وأزمات تتطلب تضافر الجهود والتكاتف المجتمعي، محذراً من تحويل الحوادث الإنسانية إلى أدوات للصراع السياسي أو تصفية الحسابات مع الدولة.

التعامل مع المعلومات المتداولة

وأكد أن الحفاظ على تماسك المجتمع والثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات أمر مهم خلال الأزمات، مع ضرورة التعامل مع المعلومات المتداولة بالتحقق والتدقيق قبل تصديقها أو إعادة نشرها.