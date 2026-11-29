يشهد الطقس غدا الاثنين 30 نوفمبر 2026 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق واسعة من شمال البلاد، وسط تحذيرات من سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى غزيرة ورعدية على بعض المناطق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من السواحل.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تبدأ موجة جديدة من التقلبات الجوية اعتبارًا من الإثنين، تشمل مناطق من شمال البلاد وسيناء، مع امتداد فرص الأمطار إلى أجزاء من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة صغرى تبلغ 14 درجة مئوية.



وتأتي هذه التغيرات الجوية بالتزامن مع تحركات لمنخفض جوي، يصاحبه نشاط للرياح وتكون السحب الرعدية على عدد من المناطق، ما يستدعي متابعة التحديثات الجوية خلال الساعات المقبلة، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة أو انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

الطقس غدا الاثنين 30 نوفمبر وحالة عدم الاستقرار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد بداية من الإثنين 30 نوفمبر 2026 لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وانخفاض في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق.

وتشير توقعات الطقس غدا إلى تأثر عدد من المحافظات والمناطق الساحلية بالتقلبات الجوية، مع زيادة فرص تكون السحب الممطرة، وامتداد التأثيرات تدريجيًا إلى مناطق أخرى من الجمهورية، وسط تغيرات في طبيعة الأجواء وزيادة الإحساس ببرودة الطقس نتيجة نشاط الرياح.

وتتضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا ما يلي:

فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية الحالة الجوية.

نشاط للرياح على بعض المناطق، بما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

احتمالات إثارة الرمال والأتربة في المناطق التي تشهد نشاطًا قويًا للرياح.

اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

وتأتي هذه التغيرات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، وهو ما يسهم في زيادة فرص تكون السحب وسقوط الأمطار على عدد من المناطق.



خرائط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة غدا

تتضمن توقعات الطقس غدا الاثنين مجموعة من الظواهر الجوية التي تختلف شدتها من منطقة إلى أخرى، مع وجود فرص للأمطار الرعدية ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، وفقًا للتوقعات الجوية المعلنة.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في الآتي:

الشبورة المائية: فرص تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

فرص تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وقد تكون كثيفة أحيانًا. أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية: فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق السلوم ومطروح والعلمين.

فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق السلوم ومطروح والعلمين. أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر مساءً وتكون رعدية أحيانًا، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر مساءً وتكون رعدية أحيانًا، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. أمطار على جنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر: فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر مساءً وتكون رعدية أحيانًا على مدن خليج العقبة وجنوب سيناء، ومناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم.

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر مساءً وتكون رعدية أحيانًا على مدن خليج العقبة وجنوب سيناء، ومناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم. أمطار على القاهرة الكبرى ومدن القناة: فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس غدا

مع اقتراب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتزايد التساؤلات بشأن إمكانية تعطيل الدراسة في المحافظات، ومدى احتمالية منح الطلاب إجازة استثنائية بسبب الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الطقس خلال الأيام المقبلة.

لكن حلول موعد التقلبات الجوية لا يعني تلقائيًا تعطيل الدراسة، إذ تظل قرارات تعليق الدراسة من اختصاص المحافظين، كل في نطاق محافظته، وفقًا لتقييم الأحوال الجوية ومدى تأثيرها على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وتظل متابعة القرارات الرسمية الصادرة عن المحافظات والجهات المعنية ضرورية لمعرفة موقف الدراسة من أي تعطيل محتمل، في ظل استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية خلال بداية الأسبوع.

تحذير من نشاط الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع احتمالات مصاحبة هبات للرياح تتراوح سرعتها بين 45 و55 كم/س.

وقد يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، خاصة مع زيادة سرعة الهبات، ما يجعل متابعة تطورات الطقس غدا أمرًا مهمًا للمواطنين في المناطق المتأثرة.

كما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة المتوقع على عدد من المحافظات.

اضطراب الملاحة البحرية غدا الاثنين

حذرت التوقعات الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، نتيجة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

وتتراوح سرعة الرياح على المناطق البحرية المتأثرة بين 40 و60 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، وهو ما يشير إلى اضطراب ملحوظ في حركة البحر على بعض السواحل خلال فترة التأثر بالحالة الجوية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح على المناطق الساحلية، وسط متابعة لتطورات المنخفض الجوي المرتقب.

تحذير عاجل من السحب الرعدية والبرق وحبات البرد

حذرت التوقعات من احتمالات مصاحبة السحب الرعدية، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% تقريبًا، لبعض الظواهر الجوية التي قد تكون قوية على مناطق من البلاد، ومن بينها:

نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

ضربات البرق مع السحب الرعدية.

تساقط حبات البرد على بعض المناطق التي تتأثر بالسحب الرعدية.

وتتزامن هذه الظواهر مع فرص سقوط الأمطار الرعدية، ما يرفع أهمية الالتزام بتعليمات السلامة ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال فترة التقلبات.



الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية تبدأ الإثنين

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن الحالة الجوية المرتقبة ستؤدي إلى تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة، فضلًا عن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على عدد من المناطق.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ستشهد انخفاضًا مع بداية الحالة الجوية الجديدة، لتسجل العظمى ما بين 20 و21 درجة مئوية، مقارنة بمستويات تتراوح بين 22 و23 درجة حاليًا، ما يجعل الأجواء أقرب إلى الطقس الشتوي، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقبل بدء التقلبات الجوية المرتقبة، تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع تسجيل درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب وذروة التقلبات

تشير التوقعات المبدئية إلى تحرك المنخفض الجوي من المناطق الشمالية الغربية باتجاه باقي أنحاء الجمهورية تدريجيًا، مع احتمالات ببلوغ ذروة تأثيره منتصف الأسبوع، وسط استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتشهد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تغيرات متتابعة في درجات الحرارة والظواهر الجوية، مع احتمالات تأثر المناطق الساحلية وشمال البلاد بصورة أكبر خلال مراحل تطور الحالة، وفق التوقعات الجوية المعلنة.

كما يؤدي نشاط الرياح إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في ظل انخفاض درجات الحرارة المتوقع مع بداية الأسبوع المقبل، وهو ما يستدعي متابعة تحديثات الأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية ومناطق التأثر.

درجات الحرارة غدا الاثنين 30 نوفمبر 2026

أعلنت التوقعات الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 30 نوفمبر 2026، على عدد من المحافظات والمدن، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة.

العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة. الإسكندرية: العظمى 22 درجة، والصغرى 15 درجة.

العظمى 22 درجة، والصغرى 15 درجة. الإسماعيلية: العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة.

العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة. مطروح: العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة.

العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة. شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة. أسوان: العظمى 30 درجة، والصغرى 19 درجة.

وتكشف درجات الحرارة المتوقعة عن تباين بين المناطق الشمالية والمدن الساحلية والمناطق الجنوبية، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى على عدد من المحافظات، خاصة خلال ساعات الليل.