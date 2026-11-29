تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الاثنين 30 نوفمبر 2026 بداية تقلبات جوية جديدة، بعد فترة من الاستقرار النسبي استمرت لأكثر من أسبوعين، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال البلاد، ونشاط للرياح وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، إلى جانب تحذيرات من تكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الكثافة خلال ساعات الصباح.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار المرتقبة تنتج عن مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر سطحي على البحر المتوسط، ما يزيد فرص سقوط الأمطار، خاصة على المحافظات الساحلية.

واقرأ أيضًا:

وتبدأ الأمطار من غرب البلاد، وتحديدًا مناطق السلوم ومطروح والعلمين، قبل امتدادها إلى الإسكندرية وشمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية، مع توقعات بزيادة شدتها خلال المساء، لتصبح غزيرة ورعدية على مناطق من شمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية.

ما حالة الطقس غدًا الاثنين 30 نوفمبر 2026 في مصر؟

تستعد البلاد لاستقبال حالة من التقلبات الجوية اعتبارًا من غد الاثنين 30 نوفمبر 2026، بعد فترة من الاستقرار النسبي استمرت لأكثر من أسبوعين، وفقًا للتوقعات الواردة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وتتضمن الحالة الجوية المتوقعة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال البلاد، مع نشاط للرياح وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فضلًا عن تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن فرص سقوط الأمطار ترتبط بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، وهو ما يزيد من فرص هطول الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية.

ما خريطة سقوط الأمطار غدًا الاثنين في المحافظات؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الأمطار تبدأ من غرب البلاد، وتحديدًا مناطق السلوم ومطروح والعلمين.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة على هذه المناطق، وقد تغزر أحيانًا وتصل إلى حد الرعدية، مع امتداد فرص سقوطها خلال ساعات اليوم إلى الإسكندرية وشمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية.

وتشير التوقعات إلى زيادة شدة الأمطار خلال المساء، لتصبح غزيرة ورعدية على مناطق من شمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية، وهو ما يستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية والنشرات الرسمية.

كما تشمل فرص سقوط الأمطار مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء وأجزاء من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تقل فرص الأمطار على المناطق الداخلية.

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ما سرعة الرياح المتوقعة غدًا وهل تكون مثيرة للرمال والأتربة؟

تشهد البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتركز التأثيرات المتوقعة بصورة خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، مع هبات قد تتجاوز سرعتها 45 إلى 50 كيلومترًا في الساعة.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، ضمن التقلبات الجوية المتوقعة خلال يوم الاثنين.

كم تبلغ درجات الحرارة غدًا في القاهرة الكبرى؟

تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى غدًا الاثنين ما بين 21 و22 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 13 و14 درجة.

ومن المتوقع أن يسود طقس خريفي معتدل نهارًا وبارد ليلًا، مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت الدكتورة منار غانم استمرار التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد خلال بقية الأسبوع، بالتزامن مع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

ومن المنتظر أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى نحو 19 درجة بنهاية الأسبوع، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ليلًا بين 10 و12 درجة مئوية.

متى تبدأ الشبورة المائية غدًا وما الطرق الأكثر تأثرًا؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالات تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض المناطق، خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وتصعّب تقدير المسافات وسرعة المركبات المحيطة، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

ما نصائح الأرصاد لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية؟

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات للتعامل مع الشبورة المائية والحد من مخاطر الحوادث، وتشمل النصائح الآتية:

1. كيف تتعامل مع السرعة أثناء الشبورة؟

ينصح بخفض سرعة السيارة والقيادة بسرعة تتناسب مع مستوى الرؤية، مع تجنب المناورات المفاجئة والضغط الشديد على المكابح.

2. ماذا تفعل عند انعدام الرؤية؟

في حالة اشتداد الشبورة وعدم القدرة على رؤية الطريق، يجب التوقف في مكان آمن بعيدًا عن مسار السيارات.

3. هل يجب تشغيل كشافات الشبورة؟

يُفضل استخدام الكشافات المخصصة والإضاءة المناسبة لظروف الطريق، حتى تكون السيارة أكثر وضوحًا للمركبات الأخرى.

4. ما مسافة الأمان المطلوبة بين السيارات؟

ينبغي زيادة مسافة الأمان بين السيارات، لتوفير وقت مناسب للتعامل مع التوقف المفاجئ أو ظهور أي عائق على الطريق.

5. كيف تحافظ على وضوح زجاج السيارة؟

ينصح بتشغيل مساحات الزجاج لإزالة قطرات المياه والرطوبة المتراكمة، بما يساعد على الحفاظ على وضوح الرؤية.

6. كيف تمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة؟

يمكن استخدام نظام إزالة الضباب أو التكييف، مع فتح النوافذ قليلًا عند الحاجة، لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7. متى تستخدم آلة التنبيه أثناء الشبورة؟

يمكن استخدام آلة التنبيه عند الضرورة لتنبيه قائدي السيارات الآخرين بوجود المركبة، مع تجنب الاستخدام المفرط لآلة التنبيه.

هل توجد تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط؟

تأتي تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية بالتزامن مع توقعات بنشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط.

ويتزامن اضطراب الملاحة البحرية المتوقع مع سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية قبل السفر والتنقل بين المحافظات.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، في ظل انخفاض الرؤية واحتمالات استمرار التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.

ما أبرز تحذيرات الطقس غدًا الاثنين؟

تتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الاثنين 30 نوفمبر 2026 في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، قد تكون غزيرة ورعدية على مناطق من شمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية خلال المساء.

كما تشمل التوقعات نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، مع هبات قد تتجاوز سرعتها 45 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، واحتمالات إثارة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتتزامن هذه الظواهر مع شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا، إلى جانب انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال بقية الأسبوع.