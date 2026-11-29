أصيب 3 أشخاص، بينهم صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات، إثر انهيار سلم منزل بمدينة المنيا وجرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة المعنية بالمنيا ، إخطارًا بوقوع حادث انهيار داخل أحد المنازل بمنطقة كفر المنصورة بمدينة المنيا ، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ، وفحص موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف، خاصة مع وجود بعض السكان العالقين بالطابق العلوي عقب انهيار السلم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: حبيبة . م 10 سنوات طالبة، وهناء . م . م 50 عامًا، وأشرف . ح . ع 42 عامًا.

تم نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية، وأفادت البيانات الأولية بأن حالتهم مستقرة، فيما يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة

