بدأت أسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، للحصول على أوجه الدعم والرعاية اللازمة، وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالحصول على المساندة المقررة لهم.

وفي هذا الإطار، شكلت الوزارة فريقًا قانونيًا متخصصًا لتقديم الخدمات القانونية للأسر المتضررة، بالتنسيق مع وزارة العدل، إلى جانب توفير خدمات مصرفية من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر الهيئات التابعة للوزارة في شارع المراغي بمنطقة العجوزة.

ما الخدمات القانونية المقدمة لأسر الضحايا والمصابين؟

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي فريقًا قانونيًا لتقديم الخدمات القانونية للأسر المتضررة، والعمل على سرعة استخراج المستندات والأوراق اللازمة، بالتنسيق مع وزارة العدل.

ويتواجد الفريق بمقر الهيئات التابعة للوزارة في شارع المراغي بمنطقة العجوزة، لتيسير الإجراءات على أسر الضحايا والمصابين والمتضررين.

كيف يتم إيداع مبالغ الدعم للأسر المتضررة؟

يتواجد فريق من بنك ناصر الاجتماعي بالمقر ذاته، لفتح الحسابات البنكية للأسر المتضررة، تمهيدًا لإيداع مبالغ الدعم في حسابات الورثة أو المصابين والمتضررين، أو تحويلها مباشرة إلى حساباتهم.

كيف تتواصل الأسر المتضررة مع وزارة التضامن الاجتماعي؟

يواصل فريق خدمة المواطنين التابع للوزارة، والمتواجد بمنطقة العجوزة، العمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع استقبال الاستفسارات على مدار الساعة عبر قنوات التواصل التالية:

الخط الساخن: 16857

واتساب: 01577786753

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستطلع الرأي العام تباعًا، ومن خلال قنواتها الرسمية، على التفاصيل أولًا بأول، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها وعن الجهات المعنية بالدولة، احترامًا لمشاعر أسر الضحايا والمصابين، وتجنبًا لتداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.