ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً استثنائياً للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق، واستعراض ما اتُّخذ من إجراءات للتعامل مع تداعيات حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

توجيهات رئاسية بحصر الخسائر وتعويض المتضررين

أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه منذ اللحظات الأولى بسرعة تحرك الحكومة والجهات المعنية لتقديم الرعاية للمصابين ومساندة أسر الضحايا والمتضررين، وكلّف الحكومة بحصر جميع الخسائر التي لحقت بالمتضررين والعمل على تعويضهم عنها بالكامل. وأكد أن «ألم الفقد وما خلّفه الحادث من معاناة يفوق ما يمكن أن تجبره التعويضات، مهما بلغت قيمتها».

وأضاف أنه سيتم البدء في دعم أسر الضحايا والمصابين بعد الانتهاء من تحديد هوية الضحايا، فيما يجري حالياً حصر جميع الخسائر المادية لتقديم التعويضات لمستحقيها بشكل كامل.

تنظيم التبرعات ومؤتمر صحفي لوزيرة التضامن

وأشار مدبولي إلى تلقي مجلس الوزراء إخطارات بمبادرات من رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات، إلى جانب تبرعات من الأشقاء العرب وشركات أجنبية، موجهاً الشكر لكل من بادر بالمساهمة.

ونوّه بتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم إجراءات تلقي التبرعات وصرفها، وضمان وصولها إلى مستحقيها، وإطلاع الرأي العام على إجمالي المساهمات وآليات توزيعها. وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أسماء الداعمين والمتبرعين، وإجمالي المساهمات المالية والعينية، وقيمة المساعدات والتعويضات المقررة لكل مستحق بالاسم، مع توضيح إجراءات الصرف.

الحد من حوادث الطرق

وشدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية القصوى لأن تكون هناك استراتيجية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، تتولى الوزارات المعنية تنفيذها من خلال سياسات وإجراءات محددة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على إدخال أي تعديلات تشريعية تسهم في تحقيق هذا الهدف.

متابعة المصابين وخط ساخن لاستفسارات الأسر

وأوضح أنه حرص على زيارة عدد من المصابين في مستشفيات الإحالة، وهي الشيخ زايد التخصصي وبولاق الدكرور العام والشيخ زايد آل نهيان، بمرافقة وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والمحافظين المعنيين. ولفت إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل، على مدار الساعة، تلقي بلاغات واستفسارات وطلبات أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، عبر الخط الساخن 16528 والبوابة الإلكترونية.