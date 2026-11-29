حقق المنتخب المصري للتجديف إنجازًا إفريقيًا جديدًا، اليوم الأحد، بعدما حسم لقب النسخة الرابعة من البطولة الإفريقية للتجديف الشاطئي، التي استضافتها شواطئ بورتو مارينا بمدينة العلمين، بمشاركة 13 دولة أفريقية، متربعًا على عرش القارة بإجمالي 15 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات.

جاء الإنجاز الكبير ليؤكد تفوق التجديف المصري على المستوى القاري، والنجاح الذي يحققه المنتخب الوطني تحت قيادة مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، في ظل جهود الاتحاد لتطوير اللعبة ودعم اللاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني، مؤكدًا أن حصد 15 ميدالية والتتويج باللقب الإفريقي يعكس حجم العمل الذي تقوم به منظومة التجديف المصرية، والجهود المخلصة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات.

وأكد القماطي أن استضافة البطولة على شواطئ بورتو مارينا بمدينة العلمين تمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجديف الشاطئي الإفريقي، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبي المنتخب وروح الإصرار والعزيمة التي ظهرت خلال المنافسات، ومؤكدًا استمرار العمل لتحقيق المزيد من النجاحات القارية والدولية.