حرص النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، على تقديم واجب العزاء للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في وفاة والدته، وذلك خلال سرادق العزاء الذي أُقيم بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من رموز العمل العام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأجهزة التنفيذية.

وشهد سرادق العزاء حضورًا مكثفًا من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والتشريعية، الذين حرصوا على مواساة محافظ القاهرة وأسرته في مصابهم الأليم، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

شارك في تقديم واجب العزاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارات، ورؤساء الأحياء، وأعضاء البرلمان، ونواب محافظ القاهرة، وقيادات مديريات الخدمات بالمحافظة.

تشييع جثمان والدة محافظ القاهرة بالمنوفية

في سياق متصل، شيّع أهالي قرية كفر صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان والدة محافظ القاهرة، عقب أداء صلاة العصر بالمسجد القبلي بالقرية، وسط حضور كبير من الأهالي وأبناء المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان ومواساة أسرة الفقيدة.

وشهدت مراسم العزاء حضور عدد من القيادات التنفيذية والنواب بمحافظة المنوفية، إلى جانب اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، الذي حرص على تقديم واجب العزاء للدكتور إبراهيم صابر وأسرته.