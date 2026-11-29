بعد تحرك سعر الذهب اليوم ليعاود الارتفاع مجددا، يهتم الكثير بمعرفة أسعار السبائك الذهب وسعر سبيكة 5 جرام وسعر سبيكة 10 جرام وكذلك سعر الجنيه الذهب؛ باعتبارهم الأكثر طلباً وتداولاً لكن من يرغب في الاستثمار.

أسعار السبائك الذهب الصغيرة

تتيح السبائك خفيفة الوزن فرصة دخول سوق الاستثمار في الذهب بمبالغ أقل نسبيًا، وجاءت أسعارها الاسترشادية كالتالي:

- سبيكة ربع جرام: 1660 جنيهًا.

- سبيكة نصف جرام: 3320 جنيهًا.

- سبيكة جرام واحد: 6640 جنيهًا.

- سبيكة 2.5 جرام: 16,600 جنيه.

أسعار السبائك الذهبية عيار 24



- سبيكة 5 جرامات: 33,200 جنيه.

- سبيكة 10 جرامات: 66,400 جنيه.

- سبيكة 20 جرامًا: 132,800 جنيه.

- سبيكة 50 جرامًا: 332 ألف جنيه.

- سبيكة 100 جرام: 664 ألف جنيه.

- سبيكة نصف أونصة: 103,265 جنيهًا.

- سبيكة أونصة (31.103 جرام): 206,525 جنيهًا.

- سبيكة 10 تولا: 774,225 جنيهًا.

- سبيكة ربع كيلو: مليون و660 ألف جنيه.

- سبيكة نصف كيلو: 3 ملايين و320 ألف جنيه.

- سبيكة كيلو ذهب: 6 ملايين و640 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بورصة الذهب مباشر

سجّل سعر الذهب عالميًا الآن 3653 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4971 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5800 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6629 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 46.400 ألف جنيه.

أسعار الذهب مناسبة للشراء حالياً

وقدم إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، مجموعة من النصائح للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية مناسبة جدًا للشراء، بشرط أن يكون لدى المواطن فائض مالي لا يحتاج إليه على المدى القريب، مشددًا على أن الاستثمار في المعدن الأصفر يجب أن يقوم على رؤية طويلة الأجل وليس على تحركات الأسعار اليومية.

وقال إيهاب واصف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر 2»، إن المواطنين الذين اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة لا داعي لقلقهم من التراجعات الحالية، طالما أنهم ليسوا مضطرين إلى البيع في الوقت الراهن.

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن أصحاب الفوائض المالية يمكنهم استغلال انخفاض الأسعار والشراء مجددًا، بهدف خفض متوسط تكلفة الذهب الذي يمتلكونه، موضحًا أنه إذا اشترى المواطن الذهب بسعر 8 آلاف أو 7500 جنيه، ثم تراجع إلى 6500 جنيه لعيار 24، فيمكنه شراء كميات إضافية واحتساب متوسط سعر الشراء، بما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية.