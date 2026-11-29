أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ورئاسة مجلس الوزراء صدرت منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث الطريق الدائري يوم الأربعاء الماضي، بالتحرك الفوري للتعامل مع حالات الوفيات والإصابات، وإزالة آثار الحادث، وحصر كامل الخسائر، وتوفير التعويضات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات خاصة لـ"راديو النيل" اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع تطورات الحادث بشكل لحظي، مع عرض المستجدات على السيد رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عقد اجتماع استثنائي اليوم لرئاسة مجلس الوزراء، تناول الحادث وملابساته، والإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة منذ وقوعه للتعامل معه وتخفيف آثاره على المصابين وأسر الضحايا.

وأضاف أن رئيس الوزراء قدم خالص العزاء والمواساة للشعب المصري وأسر ضحايا الحادث، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تقف خلف أسر المتوفين والمصابين، ولن تتأخر عن تقديم أي دعم لهم خلال الفترة الحالية والمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الهدف من الإجراءات التي تم إقرارها هو الحد من حوادث الطرق، خاصة الحوادث الجسيمة من حيث حجمها أو طبيعتها وآثارها على المواطنين، مثل الحادث الأليم الذي وقع يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تتضمن تشكيل فريق عمل لدراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وعالية الكثافة، ودراسة تخصيص حارة لسيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري عقب الانتهاء من أعمال التطوير، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها وتغليظها عند التكرار، بما قد يصل إلى تعليق الترخيص أو وقفه.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التزام سيارات النقل الثقيل بالحارات المرورية المخصصة لها، ووضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل جميع سيارات النقل، مع استمرار معالجة النقاط السوداء على الطرق والمحاور المرورية، موضحًا أن المقصود بالنقطة السوداء هو الموقع الذي تتكرر فيه حوادث الطرق، ويتم العمل على وضع حلول عاجلة له بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل استمرار تحسين الإضاءة الليلية على الطرق، خاصة عند المنحنيات والتقاطعات ومناطق عبور المشاة، واستكمال تركيب الإشارات المرورية الضوئية، وتزويد الطرق بالعلامات الإرشادية والتحذيرية العاكسة، مع تنفيذ إجراءات الصيانة الدورية.

وأضاف أنه تم التوجيه بتركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات نقل المواد البترولية خلال فترة زمنية تحددها جهة الاختصاص، واستكمال مشروع تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق ذات الأولوية، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية.

وتابع أن الإجراءات تتضمن إطلاق حملات وبرامج توعوية مستمرة بمخاطر عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وزيادة نقاط تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتعزيز آليات التدخل السريع.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوجيه بسرعة انتهاء وزارات النقل والداخلية والصحة والسكان من إعداد تقرير عاجل مشترك، يتناول ملابسات الحادث، وذلك خلال أسبوع.

وأضاف أنه تم التوجيه برفع تقرير نهائي من وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع، عقب الانتهاء من صرف وتسليم التعويضات لمستحقيها، وفقًا للمعايير المطبقة وشروط التبرع التي تم توضيحها باستفاضة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع.

وناشد المتحدث الرسمي المواطنين ضرورة الرجوع إلى المنصات الحكومية المختلفة للتحقق من المعلومات المتداولة، مؤكدًا أن الجهات المعنية بالدولة أصدرت العديد من البيانات منذ وقوع الحادث، سواء من مجلس الصحة والسكان أو وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أنه خلال الساعة الأولى من وقوع الحادث، تم تسجيل 22 تحركًا حكوميًا، إلى جانب صدور عدد كبير من البيانات الرسمية تباعًا، تناولت أعداد المصابين وأرقام الطوارئ وخطة الإغاثة، سواء من المتحدث الرسمي باسم الحكومة أو الجهات المعنية.

وشدد على أهمية التدقيق في المعلومات المنشورة والتحقق من مصدرها والمنطق وراء تداولها، موضحًا أنه بالرجوع إلى الجهات الحكومية والمصادر الرسمية، يتبين في كثير من الأحيان وجود تعارض بين البيانات الرسمية وما يتم الترويج له، لافتًا إلى أنه جرى التشكيك في أعداد الوفيات والمصابين، رغم عدم وجود أي مصلحة للحكومة أو الجهات القائمة في إخفاء هذه الأرقام أو التلاعب بها.

وأضاف أن بعض التشكيكات المغرضة استهدفت الخوض في الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة، كما أثرت على حملات الدعم الحكومي التي بدأت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، بداية من دعوات المواطنين للتبرع بالدم، وصولًا إلى المبالغ العينية والدعم النقدي المقدم.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تم الإعلان عنها وصل إلى 430 مليون جنيه، مع الإعلان عن كل مبلغ والجهة أو الشخص الذي قدمه، ورغم ذلك ظهرت دعوات للتشكيك في هذه الأرقام وآليات توزيعها.

وأكد أن الحكومة وكافة أجهزة الدولة، وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أولت العناية الكاملة للتعامل مع الحادث، إدراكًا لجسامته وحجم الألم الذي خلفه لدى الضحايا والمصابين، مشددًا على أن أجهزة الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى لوقوعه.

وأكد أن الحكومة تأمل عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وأن تسهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الحد منها وتقليل فرص وقوعها إلى أدنى مستوى ممكن.