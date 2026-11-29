نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية ، حملة مفاجئة على المحال العامة ومخازن ومصانع المواد الغذائية بعدة مناطق بنطاق حي شرق بمدينة الإسكندرية لمتابعة جودة السلع وتوافر الضوابط القانونية وعدم المغالاة في الأسعار، استجابة لتوجيهات محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بالحفاظ علي سلامة المواطنين .

وأسفرت الحملة - وفقا لبيان الحي اليوم /الأحد/ - عن تحصيل مبلغ (280) ألف جنيه غرامات فورية من منشآت مخالفة لمواعيد العمل المحددة ووضع اشغالات على أرصفة المشاة وتعديات بالطرق العام ، وإغلاق وتشميع 10 محال للادارة بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر و 6 إنذارات لتوفيق الأوضاع البيئية وقياس الوطأه الحرارية ، و5 إنذارات لمخالفة قانون العمل و 6 محاضر عدم إعلان أسعار و8 محاضر لعدم حمل شهادات وتوافر الاشترطات الصحية و 8 محاضر لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحريق ، وإعدام 440 كجم منتجات ومود غذائية منتهية الصلاحية.

ووجه حي أول المنتزة، حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات وكافة المخالفات، وشملت المرور بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية والمناطق الحيوية بنطاق الحي، وتم رفع اشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وإخلاء الأرصفة وحرم الطريق العام من المخالفات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط ، ومتابعة نقاط التمركز بها لضمان، مع الرد علي كافة الشكاوى الواردة من المواطنين والعمل على إزالة أسبابها .