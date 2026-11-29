اتهم الإعلامي أحمد موسى بعض مروجي الشائعات باستغلال حادث الوراق لنشر معلومات وصفها بالمضللة، والتشكيك في تحركات أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن بعض المنصات الإعلامية تداولت مقاطع وتقارير قديمة وقدمتها باعتبارها توثق يوم وقوع الحادث.

مساندة الضحايا والمصابين

وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك محاولات لتصوير الدولة وكأنها لم تتحرك لمساندة الضحايا والمصابين، رغم ما أعلنه المسؤولون من إجراءات تتعلق بتقديم الرعاية والتعويضات وحصر الأضرار.

وتطرق إلى الجدل الذي أثير بشأن إنارة الطريق الدائري، مؤكداً أن الطريق كان مضاءً وقت الحادث، واستشهد بمقاطع فيديو قال إنها تدحض ما جرى تداوله من ادعاءات بشأن غياب الإنارة.

وقائع الحادث الأخيرة

كما انتقد عرض بعض القنوات تقارير ومواد مصورة قديمة باعتبارها مرتبطة بوقائع الحادث الأخيرة، معتبراً أن هذا الأسلوب يؤدي إلى تضليل الجمهور وتكوين انطباعات غير دقيقة عن حقيقة ما جرى.

كشف جميع الملابسات

في سياق آخر، أشار موسى إلى أن المتهم في الحادث ثبت تعاطيه مواد مخدرة، منوها بأن النيابة العامة لا تزال تستكمل التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات.

وأكد أن التعامل مع مثل هذه الحوادث يتطلب تحري الدقة قبل تداول المعلومات، وعدم استغلال آلام أسر الضحايا في نشر روايات غير موثقة أو توظيف المأساة في تصفية الحسابات.