كشف الإعلامي أحمد موسى عن وصول إجمالي التبرعات المعلنة لدعم ضحايا حادث الطريق الدائري إلى نحو 430 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رفع قيمة مساهمته من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه.

إجمالي المبالغ التي تم الإعلان عنها

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مساهمة هشام طلعت مصطفى وصلت إلى 30 مليون جنيه، بعد أن كانت 10 ملايين جنيه في بداية الإعلان عن التبرعات، موضحًا أن هذه المساهمة تأتي ضمن إجمالي المبالغ التي تم الإعلان عنها.

وأضاف أن هناك مساهمات أخرى من رجال أعمال ومؤسسات وأفراد، لافتًا إلى أن بعض المتبرعين أعلنوا عن مساهماتهم بالفعل، لكنها لم تصل حتى الآن، ومن المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة.

آليات تقديم التبرعات

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك مواطنين وجهات أخرى تتواصل للاستفسار عن آليات تقديم التبرعات والمشاركة في دعم أسر الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن التبرعات لم تتوقف، وأن روح التضامن بين المصريين مستمرة.