نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: اصطدام السيارة الملاكي بسيارة نقل البنزين لا يمكن أن يؤدي إلى انقلاب سيارة البنزين

أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن البنزين بعد تكريره يتم نقله لمستودعات شركات التوزيع عبر خطوط أنابيب .



أحمد موسى: لا يجرؤ مسئول في البلد يخبي معلومة في حادث الدائري.. ومحدش بيطبطب على حد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية بأكملها في حالة حزن كبيرة بسبب حادث الطريق الدائري.



أحمد موسى عن مشهد صلاة شخصين على الدائري: بيصلي وكأن الشارع الجنينة بتاعته وعطل الطريق

علق الإعلامي أحمد موسى، على قيام فردين بالصلاة في وسط الطريق الدائري في وضح النهار .



الهلال الأحمر: الساعات الأولى بعد حريق الوراق كانت الأصعب على الأهالي

كشفت نوران درويش، مسئولة الصحة النفسية بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل جهود فرق الدعم النفسي في مساندة مصابي وأسر ضحايا حادث حريق الوراق، مؤكدة أن الساعات الأولى من وقوع الكوارث تمثل المرحلة الأصعب نفسيًا، بسبب حالة الصدمة وعدم استيعاب ما حدث، إلى جانب نقص المعلومات وانتشار الشائعات.



الشارع ملكهم.. أحمد موسى: سيارات النقل والتوكتوك والموتسيكلات والميكروباص رباعي خط النار

تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن دور المجلس الأعلى للمرور في الحد من حوادث الطرق.



خطة التعامل مع الحالات الحرجة.. توجيهات رئاسية بتقديم الرعاية الكاملة لمصابي حادث الوراق

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار جهود الوزارة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي حادث دائري الوراق، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتقديم أوجه الدعم الصحي والاجتماعي للمتضررين وأسر الضحايا.



تحديد هوية 30 جثمانًا من ضحايا حادث الوراق.. وDNA لحسم هوية الجثمان الأخير

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نجاح الجهات المعنية في تحديد هوية 30 جثمانًا من إجمالي 31 ضحية لحادث دائري الوراق، بينما لا تزال الإجراءات مستمرة للتعرف على هوية الجثمان الأخير.



التضامن تتحرك لتسريع تعويض أسر ضحايا حادث الوراق.. فريق قانوني لمساعدة المتضررين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تكثيف جهودها لاستكمال إجراءات صرف التعويضات والمساعدات المالية لأسر ضحايا حادث الوراق والمصابين، مع العمل على إزالة العقبات الإدارية والقانونية التي قد تؤخر حصول المستحقين على حقوقهم.

تبرعات دعم ضحايا حادث الوراق تتخطى 400 مليون جنيه.. والإعلان عن الحصيلة النهائية خلال أيام

كشف أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تجاوز إجمالي التبرعات والمساهمات الموجهة لدعم ضحايا حادث الوراق والأسر المتضررة حاجز 400 مليون جنيه، بمشاركة واسعة من المواطنين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي والأحزاب.

