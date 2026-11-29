أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم سداد دين قديم بقيمته الأصلية بعد مرور 15 عامًا، أم يجوز احتساب الزيادة وفقًا لسعر الذهب لتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به نتيجة مماطلة المدين، رغم قدرته المالية على السداد.

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريح له، أن مماطلة المدين القادر على السداد تُعد ظلمًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»، مؤكدًا أن الشريعة شددت على ضرورة الوفاء بالديون وعدم تأخيرها مع القدرة على السداد.

الأصل في رد الديون

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأصل في الديون هو رد المبلغ المتفق عليه، ولا يجوز للدائن أن يفرض من تلقاء نفسه زيادة على قيمة الدين بحجة ارتفاع سعر الذهب أو تغير قيمة العملة، موضحًا أن الجهات المختصة هي صاحبة الحق في الفصل في النزاعات وتحديد ما يستحقه كل طرف، ولا يجوز للأفراد أن يقرروا من جانب واحد تغيير قيمة العملة أو فرض التزامات مالية إضافية.

وأضاف أن توثيق الديون من الأمور التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية لحفظ الحقوق ومنع النزاعات، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»، لافتًا إلى أن عدم توثيق الدين قد يصعّب على صاحبه إثبات حقه واللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة به.

وفيما يتعلق بتعويض الدائن عن الضرر الناتج عن المماطلة، أوضح فخر أنه إذا اتفق الطرفان بالتراضي على تسوية الدين وفق القيمة الحالية للذهب، فلا مانع من ذلك، كما يجوز للمدين أن يقدم زيادة على أصل الدين من تلقاء نفسه، باعتبارها هبة أو مكافأة للدائن على صبره، دون أن تكون مشروطة مسبقًا عند الاقتراض.

وشدد على أن الزيادة التي يقدمها المدين طواعية تختلف عن الزيادة المشروطة عند إنشاء الدين، لأن الزيادة المتفق عليها مسبقًا مقابل القرض تدخل في باب الربا، أما الهدية التي يقدمها المدين بمبادرة منه، دون شرط أو اتفاق سابق، فلا حرج فيها.

وأكد أمين الفتوى أن الدائن لا يستطيع إلزام المدين بدفع مبلغ أكبر من أصل الدين لمجرد تقديره أنه تعرض للضرر، إلا من خلال حكم قضائي يفصل في النزاع ويقدر التعويض المستحق، موضحًا أن الطريق القضائي متاح لمن يرى أنه تضرر من المماطلة، وأن الفصل في مثل هذه المطالبات يكون من اختصاص القضاء.