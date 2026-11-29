قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين فى حادث الوراق يبدأ من الغد، موضحًا أن الوزارة شكلت فريقًا للدعم والاستقبال، وحددت مقره في مبنى الوزارة القديم بالعجوزة، لتيسير الإجراءات على المواطنين وعدم تكليفهم عناء الذهاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الوزارة بدأت بالفعل استقبال أسر الضحايا والمصابين الذين استكملوا أوراقهم، كما أرسلت فرقًا إلى المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، مشيرًا إلى أن صرف مستحقات أسر المتوفين يتطلب تقديم إعلام وراثة قانوني يحدد أسماء الورثة، إلى جانب صور بطاقات الرقم القومي للأشخاص الواردة أسماؤهم فيه.

وأوضح أن كل من يرد اسمه في إعلام الوراثة سيحصل على المبالغ المستحقة، مع التعامل مع حالات القُصر وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه لا يمكن صرف الأموال لأي شخص دون تقديم إعلام الوراثة، بينما يحصل المصابون على مستحقاتهم بأنفسهم أو من خلال توكيل رسمي لشخص آخر.