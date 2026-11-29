أكد الإعلامي أحمد موسى أن انتقاد أداء الحكومة ومؤسسات الدولة حق مكفول للجميع، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالموضوعية واحترام الدولة عند تناول الأزمات والحوادث، وعدم تحويل النقد إلى حملات تستهدف التشكيك أو الإساءة دون الاستناد إلى معلومات موثقة.

تصفية حسابات شخصية

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن هناك أطرافاً تسعى إلى تصفية حسابات شخصية مع الدولة واستغلال الأزمات لتحقيق أهداف خاصة، مشيراً إلى أن موقفه يرتكز على دعم مصر ومصالحها، وليس تحقيق مكاسب أو مصالح مع أي جهة.

وأضاف أن إدارة الأزمات تتطلب تقييماً موضوعياً لما تتخذه مؤسسات الدولة من إجراءات، بدلاً من الاكتفاء بتوجيه الانتقادات أو تقديم ما وصفه بالنصائح والتعليمات دون إدراك لطبيعة التحديات التي تواجهها الدولة.

وشدد على أن الاختلاف في الرأي لا يمنع من ممارسة النقد، لكنه يجب أن يكون نقداً مسؤولاً يحترم الحقائق ويبتعد عن الاتهامات غير المدعومة بالأدلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث إنسانية خلفت ضحايا ومصابين وأسرًا متضررة.

التكاتف والتعامل بمسؤولية

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن مصر تمر بتحديات وأزمات تتطلب التكاتف والتعامل بمسؤولية، داعياً إلى الفصل بين النقد الموضوعي الذي يستهدف تصحيح الأخطاء، وبين نشر الشائعات والتشكيك الذي قد يضر بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.