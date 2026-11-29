وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، خالص الشكر والتقدير لعمال مشروع النظافة وقيادات المشروع، ورئيس مركز ومدينة بني سويف ونوابه، ورؤساء المناطق، وجميع العاملين والقائمين على منظومة النظافة بالمركز، تقديرًا لجهودهم المخلصة وما بذلوه من عمل وتعاون وتنسيق خلال زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظة، والتي أسهمت في ظهور بني سويف بالشكل اللائق والمشرف.

وأبرز المحافظ ، تقديره للدور المهم الذي يقوم به عمال النظافة وجميع القائمين على المنظومة، مؤكدًا دعمه لهم وحرصه على تقدير جهودهم، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

وكلّف المحافظ ، باستمرار الأداء المتميز الذي ظهر به العاملون بمنظومة النظافة خلال الزيارة، والعمل على امتداد هذا المستوى إلى جميع مراكز ومدن المحافظة، مع مواصلة الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضاري بما يليق بأبناء بني سويف.