أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، فوز " زياد علي كريم"بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة المشروع الوطني للقراءة "ضمن المستوى الذهبي، والتي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية" الإدارة العامة للمكتبات" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا السياق تقدم وكيل الوزارة الدكتور عصام عمارة، بالتهنئة لـــ "زياد" الطالب بالصف الأول الثانوي، على هذا الإنجاز، الذي يعكس تميزه واهتمامه بالقراءة والمعرفة، مؤكدًا أهمية دعم الطلاب المتميزين وتشجيعهم على مواصلة التفوق وتنمية مهاراتهم الثقافية والفكرية.

كما أثنى وكيل التعليم على جهود القائمين على تنفيذ الأنشطة الطلابية، وفي مقدمتهم الأستاذ أحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، وتوجيه عام المكتبات، وإدارة مدرسة الدعوة الإسلامية، تقديرًا لجهودهم في دعم الطلاب وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الثقافية.

ومن جانبه، هنأ الأستاذ محمد صلاح، وكيل المديرية، الطالب زياد علي كريم بهذا الإنجاز، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المراكز المتقدمة، حيث تأتي هذه النتيجة في إطار الاهتمام بتنمية ثقافة القراءة لدى الطلاب، وترسيخها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الشخصية الواعية والمثقفة.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب، كان مقيدا بمدرسة الدعوة الإسلامية التابعة لإدارة تعليم بني سويف، أثناء مشاركته في المسابقة، وهو الآن طالب مُقيد ضمن قوائم مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات التابعة لنفس الإدارة