حذر يوفال شتاينيتز، رئيس مجلس إدارة شركة «رافائيل» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، من تداعيات تراكم ديون الحكومة الإسرائيلية المستحقة للشركة، كاشفًا أن قيمتها بلغت 8.1 مليار شيكل، في ظل ارتفاع الطلبات الخارجية على منتجات الشركة، وتوسع صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.

وقال شتاينيتز، إن ديون الدولة للشركة تجاوزت مواعيد استحقاقها القانونية والتعاقدية، واصفًا إياها بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل، مشيرًا إلى أن إجمالي المستحقات على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية الثلاث الكبرى يصل إلى نحو 20 مليار شيكل.



وأوضح أن تراكم هذه الديون لا يهدد الشركة بالإفلاس بشكل فوري، لكنه ينعكس سلبًا على ربحيتها، بسبب اضطرارها إلى الاقتراض لتمويل التزاماتها، محذرًا من أن استمرار عدم سداد الحكومة لمستحقاتها قد يضر بالوضع الاقتصادي الإسرائيلي.



الصادرات الخارجية تقود نمو «رافائيل»

وفي المقابل، أشار شتاينيتز إلى تحقيق الشركة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن الطلبات الخارجية سجلت مستوى قياسيًا، بعدما بلغت حصة طلبات التصدير 82% من إجمالي الطلبات خلال الربع الثالث.



ولفت إلى أن الجزء الأكبر من هذه الطلبات يأتي من أوروبا، موضحًا أن الشركة تجري مباحثات بشأن اتفاقيات كبيرة مع اليونان لتزويدها بأنظمة «مقلاع داود» و«سبايدر»، إلى جانب خطط محتملة لاستبدال أنظمة الدفاع الجوي في جمهورية التشيك بمنظومات «سبايدر»، فضلًا عن زيادة الطلب الأوروبي على صواريخ «سبايك».



نظام ليزر بتكلفة اعتراض لا تتجاوز 3 دولارات



وتطرق رئيس مجلس إدارة «رافائيل» إلى نظام الليزر الدفاعي «أور إيتان»، الذي وصفه بأنه إنجاز تكنولوجي ثوري، موضحًا أنه قادر على اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ والقذائف، بتكلفة تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات لكل عملية اعتراض.