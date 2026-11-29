أعلن أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق بلغ 430 مليون جنيه حتى تاريخ الإعلان عنها.

عملية حساب المبالغ المخصصة للأسر

وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عملية حساب المبالغ المخصصة للأسر تمت بعد استبعاد 60 مليون جنيه تم تخصيصها للشهادات، بالإضافة إلى 28 مليون جنيه مرتبطة بالسيارات، ليتم توزيع المبلغ المتبقي على الأسر المستحقة.

وأكد أن وزارة التضامن أعلنت تفاصيل المبالغ التي تم تحصيلها وآليات توزيعها أمام رئيس مجلس الوزراء ووسائل الإعلام، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين على أوجه توجيه التبرعات والمبالغ المخصصة لدعم المتضررين.