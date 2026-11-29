في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، تحدثت الفنانة أمينة عن سعادتها بالتكريم في مهرجان the best الذي حصلت عليه



وأعربت أمينة خلال اللقاء عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، مؤكدة أنه يمثل لها تقديرا لما قدمته خلال مشوارها الفني، وشعورا مهما بأنها ما زالت حاضرة في قلوب جمهورها ومحبيها.

وقالت أمينة إنها فخورة بنفسها وبجمهورها الذي يساندها باستمرار، مشيرة إلى أن محبة الجمهور ودعمه يمثلان قيمة كبيرة بالنسبة لها، وأن الكلمة الطيبة التي تسمعها من محبيها تظل من أهم المكاسب التي تحققها خلال مشوارها الفني.



وتحدثت أمينة عن أغنيتها الأخيرة «أنا بنسى نفسي معاك»، التي نجحت في الوصول إلى الترند، مشيرة إلى أن الأغنية حققت تفاعلا لافتا، رغم تقديمها العديد من الأعمال الغنائية الأخرى.

وأكدت أن جمهورها الحقيقي يعرفها جيدا ويتابع أعمالها باستمرار



و اختتمت أمينة أنها تواصل التحضيرات الالبوم الجديد و كشفت عن أغنية بشكل حصري أغنية اغنية كل العبر فيا من ضمن الالبوم

https://youtube.com/shorts/XcTi6VxS4ec?si=j2TpkY4T0UiYvolX