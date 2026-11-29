عقب لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وشهد استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027، عقد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، اجتماعًا مع مدير الألعاب الإفريقية موسى أبو طالب، لمتابعة آخر المستجدات والترتيبات المتعلقة بتنظيم البطولة، والوقوف على معدلات التقدم في مختلف ملفات الاستعداد.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة الاستعداد لاستضافة الدورة، ومناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، إلى جانب مراجعة جاهزية المنشآت الرياضية ومواقع المنافسات، بما يضمن توافر كافة المتطلبات اللازمة لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الأفريقية والدولية، وإبراز ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وإمكانات تنظيمية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف التنسيق والعمل المشترك بين جميع الجهات المعنية، والتحرك وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة، لمتابعة تنفيذ مختلف مراحل الاستعداد، بما يضمن خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها وقدراتها التنظيمية، وتعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام الأشقاء الأفارقة والعالم.