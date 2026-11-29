كشف الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل اكتشاف أثري مهم في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية، يضم أحد أكبر التجمعات السكنية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يقدم أدلة جديدة قد تسهم في إعادة كتابة جانب من تاريخ مصر القديم.

وأوضح الليثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن الكشف يمثل أهمية أثرية وتاريخية كبيرة، لما يتضمنه من شواهد تكشف طبيعة الحياة البشرية وأنماط الاستقرار في منطقة الفرافرة خلال حقبة مبكرة من التاريخ، بما يفتح المجال أمام فهم أعمق لتطور المجتمعات البشرية على أرض مصر.

الفرافرة شهدت استقرارًا بشريًا منذ 8500 سنة

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن أبرز ما يميز الاكتشاف هو إثبات وجود تجمعات بشرية مستقرة في المنطقة خلال عصور ما قبل التاريخ، وهو ما يعكس توافر مقومات الحياة في تلك الفترة، وعلى رأسها المياه والأراضي التي كانت صالحة للزراعة.

وأضاف أن الأدلة الأثرية المكتشفة تشير إلى وصول المياه إلى منطقة الفرافرة منذ نحو 8500 سنة، وهو ما يدعم وجود نشاط بشري وحياة مستقرة بالمنطقة خلال تلك الحقبة، ويقدم تصورًا جديدًا عن طبيعة البيئة التي عاش فيها الإنسان المصري القديم.

200 شاهد أثري توثق تفاصيل الحياة اليومية

وأشار الليثي إلى أن الموقع الأثري يضم 200 شاهد أثري، تشمل منشآت حجرية ومواقد وأفرانًا وتجمعات سكنية، وهي عناصر تكشف جوانب متعددة من الحياة اليومية للسكان، والأنشطة التي كانوا يمارسونها، وملامح المجتمع الذي نشأ في المنطقة قديمًا.

وأوضح أن الموقع لا تقتصر أهميته على عصور ما قبل التاريخ، بل يضم أيضًا شواهد أثرية تعود إلى الأسرة العاشرة، بما يعكس تعاقب مراحل مختلفة من النشاط والاستقرار البشري في واحة الفرافرة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا الكشف يسلط الضوء على الأهمية التاريخية للصحراء الغربية، ويعزز ما تمتلكه من ثراء أثري وحضاري، مشيرًا إلى أن أرض مصر لا تزال تحتفظ بالعديد من الأسرار التي لم تُكتشف بعد، وأن استمرار أعمال التنقيب يسهم في الكشف عن معلومات جديدة بشأن تاريخ الحضارة المصرية وتطور المجتمعات الإنسانية عبر العصور.