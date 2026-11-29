كشفت تقديرات سياسية إسرائيلية عن أن غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، يعتزم الإعلان عن نجاحه في تشكيل الحكومة خلال يوم أو يومين، تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام الكنيست في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.

وذكرت مصادر سياسية رفيعة، وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت، أن المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة تشهد مطالب من نفتالي بينيت، رئيس حزب «بياد»، بالحصول على منصب وزير المالية بصلاحيات موسعة، تشمل اختصاصات كانت تتبع الوزارة سابقًا قبل سحبها منها خلال الدورة السابقة.

وطالب بينيت أن يتولى حزبه رئاسة لجنة المالية في الكنيست، إلى جانب تعيين عضو الكنيست كيرين تيرنر وزيرة للنقل، وهي التي شغلت سابقًا منصب المدير العام للوزارة.

ولا يزال بينيت ينتظر الاطلاع على مسودة الاتفاق التي يعدها آيزنكوت، فيما يطالب أيضًا بإنشاء لجنة وزارية مختصة بشؤون قوات الاحتياط.