أكدت إيران أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا توفر فرصًا مهمة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حسب وكالة إرنا الإيرانية.

اجتماع إيراني روسي



وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، خلال اجتماع عقده الأحد في طهران مع السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، إن تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات البرلمانية أمران مهمان لمعالجة التحديات وإزالة العقبات المحتملة أمام التعاون بين البلدين.



ووصف عزيزي إيران وروسيا بأنهما دولتان جارتان وصديقتان تربطهما علاقات مستقرة منذ فترة طويلة، مشددًا على ضرورة توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.



وأشار إلى الأهمية الخاصة التي تمثلها روسيا بالنسبة لإيران، نظرًا لموقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية ومكانتها الدولية في الشؤون الإقليمية والعالمية.



كما شدد المسؤول الإيراني على أهمية توسيع التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين في الشؤون الدولية، معتبرًا أن تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث من شأنه الإسهام في تشكيل جبهة قوية لمواجهة النهج الأمريكي الأحادي والتصدي للسياسات غير العادلة التي تنتهجها واشنطن والدول الغربية.



وفي إشارة إلى مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران وروسيا، قال عزيزي إن على البلدين الاستفادة إلى أقصى حد من إمكاناتهما الاقتصادية القائمة، وتحديد فرص جديدة لتعزيز مصالحهما الوطنية.

ووصف معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو بأنها إطار مهم لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، مضيفًا أن برلماني البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة لمتابعة القضايا الثنائية والمساعدة في إزالة العقبات المحتملة.



وأضاف أن التخطيط المشترك والمشاورات المستمرة والاجتماعات المنتظمة بين المسؤولين من شأنها تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والحد من تداعيات العقوبات الأمريكية.



من جانبه، قال السفير الروسي أليكسي ديدوف إن توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية مع إيران يأتي ضمن أولويات الحكومة الروسية.



وأشار إلى الزيارات الأخيرة التي أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إلى موسكو، معتبرًا أنها تعكس استمرار الاتصالات رفيعة المستوى والمشاورات المنتظمة بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية والدولية.



وحذر السفير الروسي أيضًا من أن تدخل قوى من خارج المنطقة قد يعرض مصالح الدول المطلة على بحر قزوين للخطر، مؤكدًا دعم موسكو للتعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمعالجة هذه القضية.