طرح الإعلامي يوسف الحسيني، مجموعة من التساؤلات بشأن معايير الأمن والسلامة المتبعة في سيارات نقل المواد البترولية، ومدى خضوعها للفحوصات الفنية والرقابة قبل تحركها على الطرق، وذلك في أعقاب حادث سيارة نقل المواد البترولية.

وتساءل الحسيني، خلال برنامجه «مساء جديد» المذاع على قناة «المحور»، عن مدى توافر الاشتراطات الفنية في سيارات نقل المواد البترولية، وما إذا كانت تخضع لفحص دقيق للتأكد من سلامة الفرامل واتزان السيارة وصلاحية الصهريج المثبت على ظهر الشاحنة، ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة لنقل المواد البترولية القابلة للاشتعال.

وأشار إلى أهمية التحقق من طبيعة الصهاريج المستخدمة في نقل هذه المواد، وما إذا كانت مصنعة وفق معايير هندسية وفنية محددة، أم أنها مجرد خزانات صاج يتم تثبيتها على سيارات النقل لتعبئتها بالمواد البترولية ونقلها إلى محطات الوقود.

كما طرح تساؤلات حول إجراءات الفحص الفني التي تخضع لها هذه السيارات داخل الجراجات التابعة لها، قبل توجهها إلى مواقع تحميل المواد البترولية، ومدى إجراء عمليات التفتيش واختبارات الأمن والسلامة للتأكد من جاهزيتها للعمل.

كما تساءل عن اشتراطات السلامة الخاصة بالسائقين، ومواصفات الأشخاص المسموح لهم بقيادة هذه السيارات، وطبيعة التدريب والتأهيل الذي يحصلون عليه للتعامل مع شحنات المواد البترولية الخطرة.