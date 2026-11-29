كشف أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، آلية صرف المبالغ المالية المخصصة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، موضحًا أن المستحقين لن يتسلموا الأموال نقدًا باليد، وإنما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها من خلال القنوات البنكية.

استقبال المستندات والطلبات

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة خصصت مقرًا لاستقبال المستندات والطلبات، إلى جانب فريق قانوني يتولى التنسيق مع الجهات الرسمية لإنهاء الإجراءات الخاصة بكل أسرة.

وأشار إلى أن إجراءات الصرف ستتم وفقًا للمستندات القانونية التي تثبت أحقية كل مستفيد، وعلى رأسها إعلام الوراثة بالنسبة لأسر المتوفين، بما يضمن وصول المبالغ المقررة إلى أصحاب الحقوق.

تسهيل الإجراءات على الأسر المتضررة

وأكد أن الوزارة تستهدف تسهيل الإجراءات على الأسر المتضررة، وتسريع حصولها على التعويضات، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لعملية الصرف.