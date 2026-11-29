كشف أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستجري متابعة شاملة لدراسة احتياجات أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، بهدف تحديد التدخلات الاجتماعية الإضافية التي قد تحتاج إليها كل أسرة.

قيمة التعويضات المقررة

وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن آلية توزيع المبالغ المالية التي أعلنتها الوزارة تم اعتمادها بالفعل وفق ضوابط ومعايير محددة، مؤكدًا أن دراسة احتياجات الأسر تأتي في إطار تقديم خدمات وتدخلات إضافية، ولا ترتبط بإعادة تقسيم المبالغ أو تغيير قيمة التعويضات المقررة.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي لن تتوقف عند صرف التعويضات، بل ستواصل متابعة الأسر والوقوف على احتياجاتها، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها، وأن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الاجتماعي اللازم للمتضررين.