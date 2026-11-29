أُجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت متجهة من أذربيجان إلى إسرائيل، على العودة إلى مطار الإقلاع، مساء الأحد، بعد اكتشاف وجود أحد أفراد طاقمها يحمل جواز سفر تونسي، وفقًا لما أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن وزارة النقل الإسرائيلية تلقت معلومات تفيد بوجود الطيار التونسي على متن الرحلة، في وقت لا تربط فيه إسرائيل علاقات دبلوماسية مع تونس، ما أدى إلى إخطار شركة الطيران بأن الطائرة لا تمتلك تصريحًا لدخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، لم تُكتشف جنسية أحد أفراد الطاقم إلا بعد إقلاع الطائرة، إذ لا تُرسل بيانات هويات الطاقم إلى الجهات المعنية إلا بعد إغلاق أبواب الطائرة ومغادرتها.

وعلى إثر ذلك، أبلغت القوات الجوية الإسرائيلية وزارة النقل بعدم السماح للطائرة بدخول المجال الجوي، لتقرر الشركة إعادتها إلى أذربيجان، حيث من المقرر استبدال الطيار بآخر قبل استئناف الرحلة.

حادث جديد بعد واقعة طائرة فلاي دبي

وأشار التقرير إلى أن الواقعة تأتي بعد نحو شهرين من حادثة على متن رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة إلى إسرائيل، عندما هاجم مساعد الطيار العماني، قائد الطائرة الهندي سميث ماشار باستخدام فأس طوارئ داخل قمرة القيادة، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في الرأس واليدين، وفقًا للرواية التي أوردتها الصحيفة.

كما لفت التقرير إلى وقوع حادث مماثل قبل نحو شهر على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى إسرائيل.